Актрису Екатерину Жемчужную экстренно госпитализировали

Сегодня, 27 января, стало известно, что советская и российская актриса Екатерина Жемчужная была экстренно доставлена в столичную больницу с вирусной пневмонией.

Известно, что 76-летняя артистка болела последние несколько дней и находилась дома, но ее состояние начало ухудшаться. Медики приняли решение госпитализировать Жемчужную и поместить в одну из больниц. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести, передает телеграм-канал 112.

Напомним, что Екатерина Жемчужная снялась в таких фильмах и сериалах, как «Вечный зов», «Карнавальная ночь», «Кармелита» и других кинолентах. Сейчас артистке 76 лет, так что врачи особенно внимательно относятся к ее состоянию.