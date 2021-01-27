Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Состояние ухудшилось: актриса Екатерина Жемчужная госпитализирована 

Экспресс газета 49 минут назад
Актрису Екатерину Жемчужную экстренно госпитализировали
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 27 января, стало известно, что советская и российская актриса Екатерина Жемчужная была экстренно доставлена в столичную больницу с вирусной пневмонией.
Известно, что 76-летняя артистка болела последние несколько дней и находилась дома, но ее состояние начало ухудшаться. Медики приняли решение госпитализировать Жемчужную и поместить в одну из больниц. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести, передает телеграм-канал 112.
Елену Лядову госпитализировали в Москве
Напомним, что Екатерина Жемчужная снялась в таких фильмах и сериалах, как «Вечный зов», «Карнавальная ночь», «Кармелита» и других кинолентах. Сейчас артистке 76 лет, так что врачи особенно внимательно относятся к ее состоянию.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Экспресс газета: последние новости
«Появился на свет мертвым»: Ефим Шифрин сообщил о потере ребенка «Появился на свет мертвым»: Ефим Шифрин сообщил о потере ребенка Ведущий Александр Гордон срочно госпитализирован Ведущий Александр Гордон срочно госпитализирован Российская вакцина «Спутник V» впервые одобрена в европейской стране Российская вакцина «Спутник V» впервые одобрена в европейской стране
Общество , Екатерина Жемчужная , Елена Лядова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
00:28
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
Армия
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
02:03
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
Армия
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Видео с места отравления ребенка наркотиками
01:46
Видео с места отравления ребенка наркотиками
Происшествия
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
02:34
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
Общество
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
02:49
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение