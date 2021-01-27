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Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с пневмонией 

Артём Кульша 1 час назад
Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с пневмонией
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Жемчужная госпитализирована с диагнозом «Вирусная пневмония». Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, несколько дней назад артистка, живущая в Москве, почувствовала недомогание, а госпитализирована была недавно в состоянии средней степени тяжести.
Жемчужной, как сообщал «Рамблер», 76 лет. Она — Народная артистка России, актриса театра «Ромэн». Также она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Карнавал», «Орел и решка», «Запомните меня такой», «Табор уходит в небо», «Где находится нофелет?», «Любимые женщины Казановы», «Вечный зов» и «Королева Марго».
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.
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Общество , Филипп Киркоров , Екатерина Жемчужная , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Гоша Куценко , Сергей Галанин
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