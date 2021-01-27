Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с пневмонией 

По его данным, несколько дней назад артистка, живущая в Москве, почувствовала недомогание, а госпитализирована была недавно в состоянии средней степени тяжести.

Жемчужной, как сообщал «Рамблер», 76 лет. Она — Народная артистка России, актриса театра «Ромэн». Также она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Карнавал», «Орел и решка», «Запомните меня такой», «Табор уходит в небо», «Где находится нофелет?», «Любимые женщины Казановы», «Вечный зов» и «Королева Марго».