Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина 

Депутат муниципального собрания от КПРФ из города Томари на Сахалине Сергей Булатов завел себе аккаунт в популярной социальной сети TikTok и выкладывает туда видеоролики провокационного характера. На одном из роликов депутат матерится и шутит "ниже пояса", ведя при этом свой автомобиль. Вокруг ролика разразился настоящий скандал. Вскоре аккаунт был удален. Но видео сохранили пользователи социальных сетей.
С приближением парламентских выборов политики становятся все активнее, партии вступают в борьбу за места в Госдуме. Молодым есть чем удивить и привлечь на свою сторону избирателей. Завоевывать внимание молодежной аудитории планируют через интернет-площадки. Тут в фокусе оказалось модное приложение TikTok.