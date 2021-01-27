Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Мать с ребенком в Курской области живет в подвале жилого дома без удобств и тепла. Это жилье им выдали в администрации города Суджа по договору соцнайма.
Елена Кованная в 1998 году, будучи сиротой, получила прописку и соцнайм в подвале жилого дома. Временное жилье стало постоянным. С приходом зимы Елена и ее ребенок вынуждены замерзать и ждать потеплений. Согреться можно в здании суда, откуда приходят регулярные иски от местной администрации. Они хотят выселить семью и оставить ребенка без крыши над головой. Положенную по закону квартиру Елена до сих пор не получила.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Видео с места отравления ребенка наркотиками
01:46
Видео с места отравления ребенка наркотиками
Происшествия
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
02:34
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
Общество
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
02:49
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
Общество
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
01:06
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
Происшествия
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
02:45
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
Армия
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
01:11
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
В мире
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
01:42
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
В мире
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение