Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео 

Мать с ребенком в Курской области живет в подвале жилого дома без удобств и тепла. Это жилье им выдали в администрации города Суджа по договору соцнайма.

Елена Кованная в 1998 году, будучи сиротой, получила прописку и соцнайм в подвале жилого дома. Временное жилье стало постоянным. С приходом зимы Елена и ее ребенок вынуждены замерзать и ждать потеплений. Согреться можно в здании суда, откуда приходят регулярные иски от местной администрации. Они хотят выселить семью и оставить ребенка без крыши над головой. Положенную по закону квартиру Елена до сих пор не получила.