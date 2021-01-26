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Москва

Шифрин рассказал о скандальном уходе из «Аншлага» 

Елена Прошина 44 минуты назад
Шифрин объяснил уход из «Аншлага» желанием поработать в другом месте
Фото: ТАСС
Комик Ефим Шифрин покинул шоу «Аншлаг», потому что захотел другой работы. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия».
Шифрин, как сообщал «Рамблер», был участником «Аншлага» с момента его выхода на телеэкраны в 1987 году. Он покинул его в 2000-м. Вчера юморист стал героем нового эпизода передачи «Судьба человека». В ходе него он признался, что ему не хочется вспоминать уход из «Аншлага», потому что тот не был таким мирным, как он бы хотел.

«Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. "Аншлаг" в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — добавил юморист.

В апреле Шифрин стал одним из героев фильма «Колыма — родина нашего страха» журналиста Юрия Дудя. В ходе него он рассказал историю своего отца, который подвергся репрессиям в годы существования Советского Союза. Вскоре после выхода фильма комик заявил, что «огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя» столько, сколько «даже за "Люсю" (прославивший его номер. — Прим. ред.) не огребал в беспокойные годы своей юности».
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Общество , Ефим Шифрин
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