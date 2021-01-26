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Как звезда фильма «Идиот» пережила смерть супруга 

Елена Прошина 1 час назад
Как звезда фильма «Идиот» пережила смерть супруга
Фото: кадр из фильма
Журналисты «Комсомольской правды» рассказали о судьбе известной советской театральной актрисы Юлии Борисовой. За 95 лет жизни она была замужем один раз.
Борисова известна широкой публике по роли Настасьи Филипповны в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» 1958 года. Кинокарьера актрисы начитывает всего три фильма, всю свою жизнь она посвятила театру имени Вахтангова, став его легендой. Народный артист СССР Михаил Ульянов говорил, что Борисова «наделена Божьим даром» и ее нельзя называть звездой Вахтанговского театра, поскольку она его «планета». Народный артист СССР Василий Лановой говорил, что каждая роль актрисы — «чистейший бриллиант». По его словам, видеть Борисову на сцене — счастье.
Личная жизнь артистки не так безоблачна, как ее карьера. В 1948 году она вышла замуж за театрального деятеля Исая Спектора. Молодые люди познакомились в театре и прошли вместе путь от бездомных молодоженов до успешных артистов. В апреле 1974 года Спектор скончался. Борисовой на тот момент было 49 лет. После кончины мужа она на два дня заперлась в комнате, отказалась от воды и еды, но затем оправилась и вышла с твердым намерением жить дальше. В браке с единственным за жизнь супругом актриса обзавелась сыном, который подарил ей двух внучек.
Недавно Юлия Борисова отметила 95-летие. Она продолжает выходить на театральную сцену, ведет непубличный образ жизни. Журналистов уверяет, что никогда не была в косметологическом кабинете, ни разу в жизни не делала зарядку, но может сегодня легко исполнить кульбит.
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Общество , Михаил Ульянов , Федор Достоевский , Юлия Борисова , Василий Лановой , Комсомольская правда
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