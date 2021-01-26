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Москва

Раскрыты новые ведущие «Орла и решки» 

Елена Прошина 21 минуту назад
Ведущими «Орла и Решки» стали Дорн и Гудков
Фото: РИА Новости
Комик Александр Гудков и музыкант Иван Дорн стали ведущими юбилейного сезона шоу «Орел и решка». Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, новый сезон программы, которой в этом году исполнилось 10 лет, стартует с 15 февраля.
Комментируя свое участие, Иван Дорн отметил, что всегда мечтал вести программу «Орел и Решка».

«Однажды я не прошел кастинг на ведущего в «Орел и Решка», и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом», — пояснил он.

В свою очередь Александр Гудков в шутку сравнил себя и своего соведущего с певицей Ольгой Бузовой и ее бывшим возлюбленным блогером Давидом Манукяном.

«Поженились, тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», в январе 2021 года появилась информация о свадьбе Бузовой и Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. После возвращения из отпуска Бузова объявила о расставании с блогером, заявив, что он «творит страшные и непонятные вещи».
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Комментарии
Общество , Давид Манукян , Иван Дорн , Александр Гудков , StarHit
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