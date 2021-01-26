Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Альянсе туристических агентств оценили ситуацию в отрасли 

RT на русском 11 минут назад
В туротрасли предрекли закрытие летних направлений
Фото: Pixabay
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова оценила ситуацию с отрасли.

«Предположительно, к лету для российских туристов не откроются привычные летние направления, то есть Европа не откроется. Мы предполагаем, что Турция может стать единственной страной, куда мы сможем отправить туристов на отдых», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, плановые цены, которые отели заранее высылают операторам, выросли уже на 15%.
Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
RT на русском: последние новости
Посольство России призвало соблюдать меры безопасности после ЧП в Турции Посольство России призвало соблюдать меры безопасности после ЧП в Турции В ХМАО продлили режим самоизоляции В ХМАО продлили режим самоизоляции Путин заявил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах Путин заявил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах
Общество , Наталия Осипова , Михаил Мальцев , ИА Sputnik , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение