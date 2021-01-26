Россиян призвали соблюдать меры безопасности после инцидента в Турции

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — говорится в сообщении.