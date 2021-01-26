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Москва

В Якутии появится цифровой сервис жителя республики 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Якутии появится цифровой сервис жителя республики
Фото: РИА Новости
В Якутии появится единый цифровой сервис. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре республики в Москве.
Сервис позволит жителям не предоставлять бумажные документы при получении госуслуг и подтверждении льгот. Кроме того, в рамках Концепции единого цифрового сервиса разрабатывается усовершенствованная социальная карта, при помощи которой граждане смогут купить билет на любой вид транспорта и обратиться в муниципальные учреждения. Ее также можно будет использовать для идентификации при получении мер поддержки.
Как предположили в Минтруда региона, основными получателями карты станут пенсионеры, ветераны и многодетные семьи.
Якутия также разрабатывает проекты на основе искусственного интеллекта, которые в том числе будут отвечать за качество ответов на обращения граждан.
В ноябре 2020 года сообщалось, что власти Якутии запланировали вдвое сократить уровень бедности в Арктике к 2030 году. Проект будет реализовываться в рамках стратегии развития Арктической зоны региона. По данным на 2019 год, уровень бедности в ней оценивается в 20 процентов. Основными факторами формирования бедности среди населения считаются высокие цены, безработица, низкие зарплаты в сельском хозяйстве, опережающие темпы роста среднедушевых денежных доходов населения.
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Общество , Минтруд , Москва
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