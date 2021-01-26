Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев 

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату — 25 января скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации Евгений Николаевич Беляев», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Беляев занимал пост главного государственного санитарного врача РСФСР (1990–1992) и главного государственного санитарного врача Российской Федерации (1992–1996). Именно под его руководством была разработана Концепция развития госсанэпидслужбы.

«Для всех нас Евгений Николаевич останется примером ученого, врача, гуманиста и друга! (…) Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Николаевича, друзьям и коллегам», — заявили в Роспотребнадзоре.

Причина смерти Беляева не называется.

Источники, близкие к семье Приходько, рассказали, что тот умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Других подробностей они не привели.