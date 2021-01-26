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Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев
Фото: rospotrebnadzor.ru
На 84-ом году жизни скончался бывший главный государственный санитарный врач, академик, заслуженный врач России, профессор Евгений Беляев. Об этом говорится в некрологе на сайте Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату — 25 января скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации Евгений Николаевич Беляев», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Беляев занимал пост главного государственного санитарного врача РСФСР (1990–1992) и главного государственного санитарного врача Российской Федерации (1992–1996). Именно под его руководством была разработана Концепция развития госсанэпидслужбы.

«Для всех нас Евгений Николаевич останется примером ученого, врача, гуманиста и друга! (…) Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Николаевича, друзьям и коллегам», — заявили в Роспотребнадзоре.

Причина смерти Беляева не называется.
«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о смерти политика Сергея Приходько, который в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России, руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента.
Источники, близкие к семье Приходько, рассказали, что тот умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Других подробностей они не привели.
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Комментарии 2
Общество , Сергей Приходько , Евгений Беляев , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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