В Петербурге отметят годовщину снятия блокады 

Мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут 27 января на мемориалах, посвященных защитникам города, в музеях и на концертных площадках. Часть мероприятий переведены в онлайн, но многие акции пройдут в очном формате при соблюдении санитарных требований, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В общегородской план ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вошли 25 событий — концерты, выставки, молодежные акции. Часть из них пройдет в онлайн формате», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Смольного.

В день 77-й годовщины Ленинградской Победы пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы, у Триумфальной арки в Красном Селе и на других памятных адресах и местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. В сквере имени Ольги Берггольц на набережной Черной речки пройдет акция «Свеча памяти», участники которой зажгут свечи в память о погибших жителях и защитниках Ленинграда и прочитают стихи, написанные Ольгой Берггольц в блокадные годы.

Музеи города подготовили к памятной дате новые экспозиции. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ откроется выставка исторических плакатов, в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы будет действовать выставка работ современных флористов «Растревоженная память». В Государственном музее обороны и блокады Ленинграда, который был открыт ровно 75 лет назад (27 января 1946 года), пройдет перекрестное открытие выставки «…А нам нужна одна Победа!» с Калининградским областным художественным музеем, а также начнет работу выставка работ скульптора Виктора Новикова «Блокада снится мне…» и пройдет презентация фильма, посвященного истории музея.

В Петербурге ко Дню снятия блокады центральные улицы оформлены плакатами, декоративными композициями, основным мотивом которых стали изображения знака «Жителю блокадного Ленинграда», медали «За оборону Ленинграда» и монумента «Разорванное кольцо» — символа прорыва блокады. Дворцовый мост в памятный день будет подсвечен оливковым и зеленым цветами, которые повторяют цвета ленточки Ленинградской Победы и колодки медали «За оборону Ленинграда».

Как отметили в совместном обращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров , «сегодня значение Санкт-Петербурга для человечества состоит не только в стройности архитектурных шедевров и творивших здесь выдающихся личностей, но также в силе духа, мужестве и отваге непокоренных ленинградцев». В обращении говорится, что всего в январе в Петербурге подготовлено 115 торжественных и траурных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. По данным городской администрации, в Петербурге проживают 69 тыс. человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Памятные мероприятия пройдут во многих регионах страны. На Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса в Рязани почтут память эвакуированных ленинградцев. К памятному знаку «Город-герой Ленинград» у подножия Мамаева кургана в Волгограде в этот день возложат цветы.

В ряде регионов, в том числе в Белгородской области, Кабардино-Балкарии и Симферополе, волонтеры будут раздавать кусочки блокадного хлеба. Школьники Саратова примут участие в тематических онлайн-уроках, челленджах, беседах, лекциях и акциях с чествованием на дому ветеранов войны и блокадников. В Белгородской области в школах пройдут уроки мужества, в Ульяновске — торжественно-траурные линейки, патриотические часы, конкурсы чтецов, выставки рисунков. В Адыгее такой урок проведет Герой России, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Адыгее Эдуард Цеев.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в 21.00 в Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады состоится артиллерийский салют. Он будет дан с пляжа Петропавловской крепости 30 артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.