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Проживающих в России иностранцев пока не будут прививать от коронавируса 

Газета.Ru 33 минуты назад
Проживающих в России иностранцев пока не будут прививать от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проживающих в России иностранцев пока не будет прививать от коронавируса, в приоритете обеспечение прививками россиян. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве и мы по ней идем. Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано", — сказала глава ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться коронавирусом при вакцинации.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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