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Матвиенко объявила о наборе второго потока программы «Женщина-лидер» 

ТАСС и ещё 2 37 минут назад
Матвиенко объявила о наборе второго потока программы «Женщина-лидер»
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что образовательная программа "Женщина-лидер" произвела настоящий фурор, на нее получено много положительных откликов, и объявила о начале набора на второй поток программы.

"У нас есть хорошие новости. Хочу, чтобы вы первые об этом услышали. Принято решение о продолжении этой образовательной программы. И сегодня я с удовольствием и радостью объявляю о начале набора второго потока. Это означает, что число ярких, активных, успешных женщин-лидеров в нашей стране будет расти", — сказала она на встрече с выпускниками первого потока образовательной программы.

Спикер Совфеда рассказала, что программа объединила участниц более чем из 40 субъектов РФ. "Программа "Женщина-лидер" произвела настоящий фурор. Кандидатов, желающих принять в ней участие, было так много, что пришлось дополнительно увеличить ранее запланированное число участниц", — сказала Матвиенко.

"Такой интерес говорит о том, что российские женщины не только самые красивые, но и самые креативные, самые амбициозные, готовы брать на себя ответственность, добиваться поставленных задач. По итогам программы получено много положительных откликов", — сказала председатель верхней палаты парламента.

Она отметила, что особая ценность программы заключается в ее ориентированности на решение реальных задач. "В процессе обучения вам удалось разработать уникальные проекты в самых чувствительных, в самых разных сферах — от поддержки старшего поколения и людей с ограниченными возможностями до популяризации здорового образа жизни, развития сельских территорий. Теперь наступает этап, когда ваш труд будет оценивать самое строгое, самое справедливое жюри. Это наши граждане. Я уверена, что вы достойно выдержите эту проверку, а реализация ваших проектов будет способствовать повышению качества жизни в нашей стране", — сказала сенатор.
Она сообщила, что Совет Федерации совместно с платформой "Россия — страна возможностей" запускает акселерационную программу. "Говоря простым языком, эта программа будет помогать вам в поддержке и продвижении ваших проектов. Наставниками станут представители Совета Евразийского женского форума, эксперты профильных министерств и ведомств, общественных, международных организаций", — отметила Матвиенко.

О программе

Программа "Женщина-лидер" направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение их в решение острых проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности. Первыми слушателями программы стали более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
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Комментарии
Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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