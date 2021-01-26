Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми

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Четырехэтажную сосульку в Перми сняли на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
На фасаде одного из жилых домов в Перми образовалась четырехэтажна сосулька. Как утверждают местные жители, ледяной нарост возник после коммунальной аварии. В доме на некоторое время отключили отопление, в результате чего прорвало трубу на третьем этаже.
Прибывшие на место происшествия коммунальщики слили воду через окно. Однако работники коммунальной службы не учли, что на улице стояли 30-градусные морозы. В итоге вода замерзла, превратившись с огромную сосульку.
Из-за периодических аварий жильцы дома пытаются добиться расселения.
Общество , Видео
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