Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми

На фасаде одного из жилых домов в Перми образовалась четырехэтажна сосулька. Как утверждают местные жители, ледяной нарост возник после коммунальной аварии. В доме на некоторое время отключили отопление, в результате чего прорвало трубу на третьем этаже.

Прибывшие на место происшествия коммунальщики слили воду через окно. Однако работники коммунальной службы не учли, что на улице стояли 30-градусные морозы. В итоге вода замерзла, превратившись с огромную сосульку.

Из-за периодических аварий жильцы дома пытаются добиться расселения.