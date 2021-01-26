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Стало известно о планах снять сериал по вселенной «Гарри Поттера» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стало известно о планах снять сериал по вселенной «Гарри Поттера»
Фото: скрин
Стриминговая платформа HBO Max обсуждает возможность запуска сериала по франшизе «Гарри Поттер». Проект пока находится на раннем этапе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Hollywood Reporter.
По данным источников издания, пока ведутся переговоры с потенциальными авторами сценария, а также проводится анализ перспектив проекта.
При этом пока неизвестно, о чем именно будет телесериал, и никаких соглашений на данный момент не достигнуто.

«Ни в студии, ни на стриминговой платформе нет сериалов о Гарри Поттере», — заявили изданию в HBO Max и Warner Bros.

Как сообщал «Рамблер», ранее сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере. При этом 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
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Общество , Лев Толстой , Михаил Шолохов , Гарри Поттер , The Hollywood Reporter
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