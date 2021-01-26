Стало известно о планах снять сериал по вселенной «Гарри Поттера» 

Стриминговая платформа HBO Max обсуждает возможность запуска сериала по франшизе « Гарри Поттер ». Проект пока находится на раннем этапе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Hollywood Reporter.

По данным источников издания, пока ведутся переговоры с потенциальными авторами сценария, а также проводится анализ перспектив проекта.

При этом пока неизвестно, о чем именно будет телесериал, и никаких соглашений на данный момент не достигнуто.

«Ни в студии, ни на стриминговой платформе нет сериалов о Гарри Поттере», — заявили изданию в HBO Max и Warner Bros.