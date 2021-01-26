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Москва

Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 

ЧП Столица 1 час назад
Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук
Фото: ЧП Столица
Причиной смерти артистки стал сердечный приступ.
Скончалась известная украинская актриса Ирина Токарчук. Она умерла на 62-м году жизни.
Причиной смерти артистки стал сердечный приступ, сообщает одесское издание «Таймер».
Известно, что сердце Токарчук остановилось еще до приезда бригады медиков. Врачи пытались провести реанимацию, но было уже поздно.
Причиной смерти артиста Александра Шаляпина стала депрессия
Одесская актриса Ирина Токарчук наиболее известна благодаря своему участию в юмористических телесериалах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Признание она получила после роли тети Симы из одесской коммуналки в «Джентльмен-шоу».
Примечательно, что образование актриса получила в Государственном институте театрального искусства в Москве.
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Общество , Ирина Токарчук , Александр Шаляпин , Москва
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