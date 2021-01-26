Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 

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Причиной смерти артистки стал сердечный приступ.

Скончалась известная украинская актриса Ирина Токарчук . Она умерла на 62-м году жизни.

Причиной смерти артистки стал сердечный приступ, сообщает одесское издание «Таймер».

Известно, что сердце Токарчук остановилось еще до приезда бригады медиков. Врачи пытались провести реанимацию, но было уже поздно.

Одесская актриса Ирина Токарчук наиболее известна благодаря своему участию в юмористических телесериалах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Признание она получила после роли тети Симы из одесской коммуналки в «Джентльмен-шоу».

Примечательно, что образование актриса получила в Государственном институте театрального искусства в Москве.