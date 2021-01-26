Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России уже в 2021. Как сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, где занимаются разработкой препарата, все исследования уже завершены. О создании первой в мире вакцины против аллергии на кошек медики университета имени Сеченова сообщили еще в 2018 году. Тогда вместе с ними работали ученые из Венского медицинского университета. В планах у коллег было создание вакцины, которая поможет от всех восьми видов «кошачьих» аллергенов. Как предполагалась, лекарство смогут использовать даже дети и беременные женщины, которые часто сталкиваются с негативной реакцией организма на кошек.
Видео с вакциной от аллергии на кошек
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