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Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле 

РИА Новости и ещё 13 6 часов назад
Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
Фото: РИА Новости
Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", — сказал Тавадян.

По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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