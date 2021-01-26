Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле 

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", — сказал Тавадян.

По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян.