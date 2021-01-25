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Число пунктов вакцинации в Подмосковье выросло до 130 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Число пунктов вакцинации в Подмосковье выросло до 130
Фото: nsn.fm
В Подмосковье за минувшую неделю открыли 37 новых пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила глава областного Минздрава Светлана Стригункова.
Таким образом, общее число пунктов выросло до 130. Власти планируют довести количество точек, где можно сделать прививку от коронавируса, до 220 к началу весны, передает "Радио 1". Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что препарат получили более 40 тысяч жителей.
По его словам, в Подмосковье на 30% снизилось число положительных результатов ПЦР-тестов при таком же числе тестирования — около 37 тысяч в день. В связи с этим в регионе с 25 января начали сворачивать койки для пациентов с COVID по 2,5 тысяч в день.
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Общество , Андрей Воробьев , Светлана Стригункова , Минздрав РФ , Московская область
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