Синоптики предупредили о сильном дожде и ветре в Крыму 

"Вечером 25 января и в первую половину ночи 26 января в южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный дождь. ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" подготовлен оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций о том, что 26 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в северных и горных районах мокрый снег, местами туман, налипание мокрого снега", — цитируют в ведомстве предупреждение регионального Гидрометцентра.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Так же существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — говорится в сообщении.