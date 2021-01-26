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Москва

Ученые предупредили о необходимости вакцины от COVID-19 для животных 

Мир24 и ещё 5 13 минут назад
Коронавирус может заразить большое число видов домашних животных, включая кошек, собак, норок и другие одомашненные виды, заявили эксперты из Университета Восточной Англии (UEA), Института Эрлхэма в Норвичском исследовательском парке и Университета Миннесоты.
Они предупредили, что продолжающаяся эволюция вируса у животных с последующей передачей его человеку «представляет значительный долгосрочный риск для здоровья населения».

«Не исключено, что вакцинация некоторых одомашненных видов животных может… оказаться необходимой для сдерживания распространения инфекции», — написали они в журнале Virulence.

В прошлом году правительство Дании распорядилось уничтожить миллионы норок после того, как выяснилось, что сотни случаев заболевания коронавирусом связаны с выращиванием норок.
Один из авторов статьи, Кок ван Остерхаут, профессор эволюционной генетики в UEA, сказал, что собаки и кошки могут заразиться коронавирусом, но нет никаких известных случаев, когда бы вирус был передан людям от заразившегося животного.

«Имеет смысл разработать вакцины для домашних животных в качестве меры предосторожности, чтобы снизить этот риск. Как человеческое общество, мы должны быть готовы к любым неожиданностям, когда дело доходит до COVID-19. Я думаю, что лучший способ сделать это — рассмотреть вопрос о разработке вакцин и для животных. Интересно, что русские уже начали разрабатывать вакцину для домашних животных, о которой очень мало информации», — написал профессор Остерхаут.

По словам профессора Кевина Тайлера, главного редактора журнала Virulence рассказал, что кошки — бессимптомные носители, которые могут заражать людей.

«Риск в том, что, пока существуют эти резервуары, вирус начинает переходить, как это было с норками, от животного к животному, эволюционировать в специфичные для животных штаммы, а затем снова проникает в человеческую популяцию. И люди в итоге получают новый вирус», — пояснил он.

Профессор ван Остерхаут и профессор Тайлер написали редакционную статью вместе с директором Эрлхэмского института Нилом Холлом и Хин Ли из Университета Миннесоты.

«В то время как кампании вакцинации против SARS-CoV-2/COVID-19 развертываются по всему миру, новые варианты вируса, вероятно, будут продолжать развиваться, которые потенциально могут охватить все население земли», — уверены ученые.

Они сказали, что более трансмиссивные штаммы вирусов, такие как британский вариант, требуют вакцинации большего числа людей, чтобы держать коронавирус под контролем.
Эпидемиолог: «Британский» штамм коронавируса принципиально не отличается от других. Эксперт также ответил на некоторые часто возникающие вопросы о вакцине.
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Общество , Видео , Наука и техника , США , Великобритания
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