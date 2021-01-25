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Москва

Оксана Пушкина раскритиковала штраф россиянке за громкие крики во время избиения мужем 

Говорит Москва 57 минут назад
Пушкина выступила против штрафа кричавшей во время избиения мужем
Фото: ТАСС
Оксана Пушкина раскритиковала штраф россиянке за громкие крики во время избиения мужем. Материальные взыскания наложили на жертву домашнего насилия в Самарской области.
Конфликт между супругами произошёл в мае 2020 года, передаёт КП.
Потерпевшая стала кричать, когда супруг применил к ней физическую силу. Соседи вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители решили, что женщина виновна в нарушении тишины.
Члены административной комиссии (далее — АК) оштрафовали потерпевшую на 500 рублей. Избитая пыталась обжаловать постановление, но суд оставил его в силе.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что члены административной комиссии и судьи, а также приехавшие на вызов полицейские недостаточно ознакомились с сутью конфликта супругов. Агрессивного мужчину стоило немедленно изолировать от жены, считает парламентарий.

«Механизмы профилактики и пресечения семейно-бытового насилия на федеральном уровне практически не работают. В данной ситуации органам, принимающим решение, необходимо было вспомнить, что существует не только буква закона, но и его дух. Вместо того чтобы детально изучить и понять причины нарушений, они пошли самым простым способом.

Если бы закон «О профилактике семейно-бытового насилия» существовал, то полицейский, получив сигнал о домашнем насилии, был обязан выехать на место, опросить свидетелей и выписать защитное предписание, как пострадавшей, так и её родственникам, близким. Собрав всю доказательственную базу, он обяжет абьюзера не приближаться к жертве, не преследовать её, пройти психологические курсы управления гневом, полиция поставила бы насильника на учёт, контролируя его действия».
По словам Пушкиной, конфликтов в семьях можно было бы избежать посредством кризисных центров.

«Мне, зампреду комитета по вопросам семьи, женщин и детей, к сожалению, пока не удалось убедить наших российских губернаторов в том, что подобных критических ситуаций, в которой оказалась героиня этой статьи, можно было бы избежать, если бы рядом на территории был кризисный центр для жертв домашнего насилия».

По сведениям КП, избитая мужем россиянка летом была госпитализирована с признаками истощения и синяками по всему телу.
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Комментарии 10
Общество , Оксана Пушкина , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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