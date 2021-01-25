Профессор ВШЭ призвал не радоваться уменьшению случаев COVID-19

«Мы не можем утверждать, что мы знаем причину этих изменений. Все ожидали, и я тоже, что этот дьявольский подъём [заболеваемости — прим. ГМ], который начался в августе, он когда-то закончится. Важно иметь в виду, что количество посчитанных заболеваний — это очень приблизительный признак, их очень трудно считать. По крайней мере, каждый третий случай вообще не имеет никаких симптомов, поэтому это очень приблизительная цифра. Сильно радоваться не надо».
«Вакцинация уже начала работать, но только для людей, которые вакцинированы, а таких людей у нас в стране пока мало. Говорить о влиянии на заболеваемость, которую нам показывает статистика национальная, можно будет тогда, когда будет провакицнировано примерно 20-30% населения, а для этого нужно много месяцев. Есть много, что нужно сделать, поэтому открывать шампанское рано. В цифру заболеваемости я вообще предлагал бы не верить. Вот когда смертность за январь объявят, и она окажется хотя бы такой же, как в 2020 году, вот тогда можно уже будет открывать шампанское».