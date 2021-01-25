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Москва

Во ВШЭ призвали россиян не радоваться уменьшению числа выявленных случаев COVID-19 в стране 

Говорит Москва 48 минут назад
Профессор ВШЭ призвал не радоваться уменьшению случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Специалисты оперштаба впервые с ноября зафиксировали за сутки 19 290 заразившихся коронавирусом.
Вице-президент Общества доказательной медицины, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ Василий Власов в эфире радиостанции «Говорит Москва» указал на значительность статистической погрешности при сборе данных об инфицированных. Бессимптомных больных выявить иногда невозможно, сказал специалист.

«Мы не можем утверждать, что мы знаем причину этих изменений. Все ожидали, и я тоже, что этот дьявольский подъём [заболеваемости — прим. ГМ], который начался в августе, он когда-то закончится. Важно иметь в виду, что количество посчитанных заболеваний — это очень приблизительный признак, их очень трудно считать. По крайней мере, каждый третий случай вообще не имеет никаких симптомов, поэтому это очень приблизительная цифра. Сильно радоваться не надо».

Власов отметил, что в России пока недостаточно вакцинированных людей для полного предотвращения распространения инфекции. Специалист призвал дождаться данных о смертности заразившихся коронавирусом за январь.

«Вакцинация уже начала работать, но только для людей, которые вакцинированы, а таких людей у нас в стране пока мало. Говорить о влиянии на заболеваемость, которую нам показывает статистика национальная, можно будет тогда, когда будет провакицнировано примерно 20-30% населения, а для этого нужно много месяцев. Есть много, что нужно сделать, поэтому открывать шампанское рано. В цифру заболеваемости я вообще предлагал бы не верить. Вот когда смертность за январь объявят, и она окажется хотя бы такой же, как в 2020 году, вот тогда можно уже будет открывать шампанское».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России развернули 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса. При этом на момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой прививочной кампании, было около 1 300 пунктов, добавила она.
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Общество , Василий Власов , Татьяна Голикова , ВШЭ , Радиостанция "Говорит Москва"
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