Профессор ВШЭ призвал не радоваться уменьшению случаев COVID-19

«Вакцинация уже начала работать, но только для людей, которые вакцинированы, а таких людей у нас в стране пока мало. Говорить о влиянии на заболеваемость, которую нам показывает статистика национальная, можно будет тогда, когда будет провакицнировано примерно 20-30% населения, а для этого нужно много месяцев. Есть много, что нужно сделать, поэтому открывать шампанское рано. В цифру заболеваемости я вообще предлагал бы не верить. Вот когда смертность за январь объявят, и она окажется хотя бы такой же, как в 2020 году, вот тогда можно уже будет открывать шампанское».