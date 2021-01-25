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Скончался гендиректор калиниградского морского порта Дорофеев 

News.ru 1 час назад
Умер гендиректор калиниградского морского порта Владислав Дорофеев
Фото: duma39.ru
Генеральный директор ОАО «Калининградский морской торговый порт», депутат областного парламента шестого созыва Владислав Дорофеев умер на 65-м году жизни.
Представитель Калининградской областной думы сообщил, что Дорофеев скончался после непродолжительной болезни. В декабре 2020 года политик и предприниматель отметил свой 64-й день рождения.

Он избирался депутатом Калининградской областной Думы три раза подряд. С 2009 года являлся генеральным директором Калининградского морского торгового порта, был одним из его акционеров, — рассказал парламентарий «Интерфаксу».

Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов и председатель регионального парламента Марина Оргеева выразили соболезнования родным и близким умершего. Последняя отметила профессионализм Дорофеева и вспомнила о его участии в делах Неманского, Нестеровского и Краснознаменского округов.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти руководителя Челябинского трубопрокатного завода Александра Фёдорова. Предпринимателю было 68 лет.
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Комментарии
Общество , Марина Оргеева , Владислав Дорофеев , Александр Федоров , Антон Алиханов , Госдума , Челябинский трубопрокатный завод , Интерфакс
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