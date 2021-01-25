Ефим Шифрин рассказал о смерти брата

Популярный артист, юморист Ефим Шифрин стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актер рассказал о своей личной жизни. В частности, он признался, что в его семье должен был быть еще один член.

У Ефима есть старший брат Самуэль. Актер младше его на пять лет. Однако на шоу Шифрин признался, что у него должен был быть еще один старший брат. Актер рассказал, что вскоре после появления на свет первенца его мать снова оказалась беременна. А когда пришел срок рожать, оказалось, что надо было ехать в другой населенный пункт — там был родильный дом.

Так и получилось, что более 100 километров женщина со схватками провела в автомобиле, в котором ее нещадно трясло. К тому же в этой же машине ехал крупный начальник, поэтому беременную посадили в кузов. Конечно, ничем хорошим это не закончилось. Ефим Шифрин рассказал: