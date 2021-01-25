Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Появился на свет мертвым»: Ефим Шифрин сообщил о потере ребенка 

Экспресс газета 37 минут назад
Ефим Шифрин рассказал о смерти брата
Фото: ТАСС
Популярный артист, юморист Ефим Шифрин стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актер рассказал о своей личной жизни. В частности, он признался, что в его семье должен был быть еще один член.
У Ефима есть старший брат Самуэль. Актер младше его на пять лет. Однако на шоу Шифрин признался, что у него должен был быть еще один старший брат. Актер рассказал, что вскоре после появления на свет первенца его мать снова оказалась беременна. А когда пришел срок рожать, оказалось, что надо было ехать в другой населенный пункт — там был родильный дом.
Так и получилось, что более 100 километров женщина со схватками провела в автомобиле, в котором ее нещадно трясло. К тому же в этой же машине ехал крупный начальник, поэтому беременную посадили в кузов. Конечно, ничем хорошим это не закончилось. Ефим Шифрин рассказал:

«Лавка много раз соскальзывала, мама падала на холодный пол. Начальник выходил из кабины справить нужду, еще осведомлялся у мамы, удобно ли ей… Маму растрясло, она была в крови… Когда ее подвезли к больнице, она не могла выйти сама, на помощь пришли санитары. Ребенок, на рождение которого рассчитывали мои родители, появился на свет мертвым. Его назвали Марком и похоронили в Нексикане — поселке, которого уже нет».

Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Экспресс газета: последние новости
Ведущий Александр Гордон срочно госпитализирован Ведущий Александр Гордон срочно госпитализирован Почему дочь не пришла на похороны Бориса Грачевского Почему дочь не пришла на похороны Бориса Грачевского Российская вакцина «Спутник V» впервые одобрена в европейской стране Российская вакцина «Спутник V» впервые одобрена в европейской стране
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Ефим Шифрин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
00:59
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
Происшествия
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение