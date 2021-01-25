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Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России 

Москва24 1 час назад
Врач назвал возможным снятие ограничений по COVID-19 в 2021 году
Фото: РИА Новости
Провакцинировать от коронавируса 60–70% населения России возможно будет к началу второй половины года, сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, после этого можно будет снять значительную часть ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19.

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60–70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела", — цитирует его РИА Новости.

Медик подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество людей имеет иммунитет к коронавирусу.
Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ. По ее словам, в стране развернуты более 2 тысяч прививочных пунктов. Их число постоянно растет, за счет чего в первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.
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Комментарии 1
Общество , Татьяна Голикова , Николай Малышев , РИА Новости
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