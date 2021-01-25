Весеннее тепло придет в европейскую часть России 

Аномально высокие температуры придут на следующей неделе на европейскую территорию России . Столбики термометров покажут такие значения, которые больше характерны для конца марта — начала апреля, сообщает телеканал "360".

"Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны", — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дневные температуры почти на всей европейской территории страны, согласно прогнозам Гидрометцентра, будут превышать норму на 10-14 градусов. Такие значения больше характерны для конца марта и даже 1 апреля, объяснил Вильфанд. Также весенние температуры будут на юге Европейской России.