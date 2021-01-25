Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Весеннее тепло придет в европейскую часть России 

Газета.Ru 38 минут назад
Весеннее тепло придет в европейскую часть России
Фото: РИА Новости
Аномально высокие температуры придут на следующей неделе на европейскую территорию России. Столбики термометров покажут такие значения, которые больше характерны для конца марта — начала апреля, сообщает телеканал "360".

"Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны", — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дневные температуры почти на всей европейской территории страны, согласно прогнозам Гидрометцентра, будут превышать норму на 10-14 градусов. Такие значения больше характерны для конца марта и даже 1 апреля, объяснил Вильфанд. Также весенние температуры будут на юге Европейской России.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Газета.Ru: последние новости
В РФ не выявили южноафриканскую мутацию коронавируса В РФ не выявили южноафриканскую мутацию коронавируса Генпрокуратура проверит качество питания в школах после массовых отравлений Генпрокуратура проверит качество питания в школах после массовых отравлений Гинцбург: изменения в инструкции к "Спутник V" не связаны с ее безопасностью Гинцбург: изменения в инструкции к "Спутник V" не связаны с ее безопасностью
Общество , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение