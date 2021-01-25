СМИ назвали размер пенсии Терешковой 

Портал Infox рассказал , что первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова получает пенсию в 50 тысяч рублей в месяц. По данным издания, ее депутатская зарплата составляет несколько сотен тысяч рублей в месяц.

Infox отмечает, что у 83-летней Терешковой есть дом и несколько квартир, одну из которых оценивают в 200 миллионов рублей.

По информации портала, средний размер «космической» пенсии может составлять от 165 до 255 тысяч рублей в месяц.

Первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, 72-летняя Светлана Савицкая , также была депутатом Госдумы, затем стала преподавателем МАИ . По данным Infox, три года назад ее годовой доход оценивали в 16 миллионов рублей.

80-летний Виктор Савиных возглавлял МИИГАиК и был депутатом Законодательного собрания Кировской области. По информации Infox, в 2016 году его доход составлял чуть более десяти миллионов рублей.

Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» выяснила , какие пенсии получают российские знаменитости. Благодаря бонусам за стаж и заслуги выплаты далеки от среднестатистических.