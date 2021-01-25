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Москва

СМИ назвали размер пенсии Терешковой 

Мария Иванова 1 час назад
СМИ назвали размер пенсии Терешковой
Фото: ТАСС
Портал Infox рассказал, что первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова получает пенсию в 50 тысяч рублей в месяц. По данным издания, ее депутатская зарплата составляет несколько сотен тысяч рублей в месяц.
Infox отмечает, что у 83-летней Терешковой есть дом и несколько квартир, одну из которых оценивают в 200 миллионов рублей.
По информации портала, средний размер «космической» пенсии может составлять от 165 до 255 тысяч рублей в месяц.
Первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, 72-летняя Светлана Савицкая, также была депутатом Госдумы, затем стала преподавателем МАИ. По данным Infox, три года назад ее годовой доход оценивали в 16 миллионов рублей.
80-летний Виктор Савиных возглавлял МИИГАиК и был депутатом Законодательного собрания Кировской области. По информации Infox, в 2016 году его доход составлял чуть более десяти миллионов рублей.
Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» выяснила, какие пенсии получают российские знаменитости. Благодаря бонусам за стаж и заслуги выплаты далеки от среднестатистических.
Самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова: доплаты ей также не полагаются, она получает 14 тысяч рублей в месяц.
Дрессировщику Юрию Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста. Пенсия певца Бориса Моисеева — 55 тысяч рублей, 30 из которых — надбавка за звание заслуженного артиста. А актеры Юрий Стоянов и Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.
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Комментарии 1
Общество , Борис Моисеев , Виктор Савиных , Валентина Терешкова , Юрий Куклачев , Светлана Савицкая , Роза Сябитова , Юрий Стоянов , Лариса Лужина , Госдума , МАИ
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