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Гинцбург опроверг наличие запрета на вакцинацию «Спутником V» онкобольных 

BFM.RU и ещё 12 1 час назад
Гинцбург опроверг запрет на вакцинацию «Спутником V» онкобольных
Фото: РИА Новости
В инструкции к «Спутнику V» нет запрета на вакцинацию онкобольных. В ней отмечается, что препарат нужно применять с осторожностью из-за того, что пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины «Спутник V» и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов», — пояснил эксперт.

По его словам, вакцинация таких пациентов от любых инфекционных заболеваний может оказаться менее эффективной. Гинцбург подчеркнул, что применение вакцины «Спутник V» не может вызвать онкологические заболевания, так как препарат основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличии от ряда других вакцин, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе мРНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились.
Ранее РИА Новости сообщили, что в новой редакции инструкции к «Гам-КОВИД-Вак» говорится, что вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно.
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Общество , Александр Гинцбург , РИА Новости
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