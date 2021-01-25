Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В России за сутки выявили 19 290 заражённых коронавирусом 

News.ru 1 час назад
В России за сутки выявили 19 290 заражённых коронавирусом
Фото: РИА Новости
Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.
По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009.
Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.
Москва, где за прошедшие сутки выявили 2382 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2116 новых случаев (всего 321 709) и Подмосковье — 1163 заражённых (всего 186 551).
Как писал NEWS.ru, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. В ведомстве считают, что на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
News.ru: последние новости
Роспотребнадзор: в РФ пока не нашли южноафриканскую мутацию коронавируса Роспотребнадзор: в РФ пока не нашли южноафриканскую мутацию коронавируса Хилькевич подверглась травле после признания в пережитом харрасменте Хилькевич подверглась травле после признания в пережитом харрасменте Дерматолог рассказал о последствиях коронавируса для кожи Дерматолог рассказал о последствиях коронавируса для кожи
Комментарии
Общество , Ирина Брагина , Роспотребнадзор , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение