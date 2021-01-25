Актриса Светлана Немоляева рассказала о потерях из-за пандемии

Актриса Светлана Немоляева рассказала «Собеседнику» в кулуарах премии «Золотой орёл» о том, сколько фильмов с её участием отложено на неопределённый срок.

В первом павильоне «Мосфильма», который Светлана Владимировна считает своим родным домом (вспоминала о том, как приходила сюда после возвращения из эвакуации в конце 1940-х), актрисе в субботу вручили приз за лучшую женскую роль на телевидении (сериал «Дипломат»).

— У меня рухнули какие-то мои надежды, — сказала Sobesednik.ru Светлана Владимировна в кулуарах церемонии. — У меня было три предложения в сериалах, совершенно замечательных. Они все ушли.

В 2019 году у меня была снята картина, о ней сейчас ничего не слышно: тоже, думаю, из-за пандемии. В 2020 году была очень интересная работа с Машей Шалаевой, она и актриса, и режиссёр, у меня там о-о-очень интересная роль. И там тоже из-за пандемии не смогли несколько последних дней снять. Для меня, конечно, этот год был связан с потерями.