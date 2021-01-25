Когда это все закончится: в России появится новая сеть эконом-магазинов 

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Новосибирске. Сеть гипермаркетов «Лента» открывает магазины низких цен под названием «365+». Как пишет «Коммерсант», первые дискаунтеры «Ленты» появились в Барнауле

Новые торговые точки открылись на месте супермаркетов «Ленты» после реконструкции. Торговая площадь магазинов составляет около 375 квадратных метров, в них представлено 1,6 тысячи позиций (60 процентов — собственные торговые марки «Ленты»).

В первой половине 2021 года в «Ленте» решат, вырастет ли «365+» в широкую сеть.

«Коммерсант» отмечает, что ритейлеры начали активно осваивать сегмент жестких дискаунтеров (магазины с ценами ниже средних рыночных) на фоне падения доходов россиян.

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пока есть четыре дискаунтера под названием«Чижик». В 2021-м таких точек должно стать более 50. «Магнит» открыл 16 дискаунтеров под брендом «Моя цена».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что российские покупатели пока не привыкли к модели постоянных низких цен, поэтому магазины с агрессивными промо-акциями могут выигрывать у дискаунтеров: многие россияне вообще не покупают товары без скидок.

Как писал «Рамблер», опубликованное в апреле 2020-го исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.