В России не выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

Все новости на карте

Согласно данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день не выявили ни одного случая заражения южноафриканской мутацией коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

«Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большая часть тест-систем в стране может выявлять южноафриканскую и британскую мутацию коронавируса.