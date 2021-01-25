В России не выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

Согласно данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день не выявили ни одного случая заражения южноафриканской мутацией коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.
«Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большая часть тест-систем в стране может выявлять южноафриканскую и британскую мутацию коронавируса.
Эксперты отмечают, что появление нового коронавируса является наиболее опасным явлением, чем мутация существующих штаммов. Известные человечеству мутации не меняют антигенные детерминанты коронавируса.