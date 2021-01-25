Минздрав: женщины обязаны рожать в масках из-за коронавируса 

Министерство здравоохранения приняло решение о том, что роженицы в процессе родов должны быть в медицинских масках ради защиты от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в методических рекомендациях, которые обновили в ведомстве.

«На женщине должна быть хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с персоналом», — указано в методичке.

Также там указано, что в процессе принятия родов, в помещении должно быть минимальное количество персонала. Врач-неонатолог будет сообщать женщине о дальнейших перемещениях ее и ребенка по дистанционной коммуникации или это сделает лично врач акушер-гинеколог.

Дополнительно, родильный зал будут изолировать и организовывать в соответствии с требованиями защиты боксов при работе с зараженными коронавирусом.

Ранее «ФедералПресс» писал про изменения в процессе родов после наступления пандемии. Беременные не могут получить консультацию врачей из-за пандемии коронавируса.