У старшего сына Грачевского нашли долг в десятки миллионов рублей

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У старшего сына Бориса Грачевского обнаружили долг в 87 миллионов рублей. Ранее Грачевский отдавал долги своего сына. Всего режиссер выплатил 29 миллионов рублей, это выяснили журналисты НТВ.

«Эти миллиардные долги — это долги физического лица, которое выступило поручителем по юридическому лицу. Были юридические лица, он был учредителем», — объяснила адвокат.

По словам Маргариты Гавриловой, Максим Грачевский долгое время вел несколько разнонаправленных бизнесов. В основном он добывал полезные ископаемые и производил нефтепродукты. По информации программы «Звезды сошлись», при жизни Грачевский выплачивал долги сына.