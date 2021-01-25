Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Стало известно о многомиллионном долге наследника Грачевского 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 2 часа назад
У старшего сына Грачевского нашли долг в десятки миллионов рублей
Фото: РИА Новости
У старшего сына Бориса Грачевского обнаружили долг в 87 миллионов рублей. Ранее Грачевский отдавал долги своего сына. Всего режиссер выплатил 29 миллионов рублей, это выяснили журналисты НТВ.

«Эти миллиардные долги — это долги физического лица, которое выступило поручителем по юридическому лицу. Были юридические лица, он был учредителем», — объяснила адвокат.

По словам Маргариты Гавриловой, Максим Грачевский долгое время вел несколько разнонаправленных бизнесов. В основном он добывал полезные ископаемые и производил нефтепродукты. По информации программы «Звезды сошлись», при жизни Грачевский выплачивал долги сына.
Всего режиссер выплатил 29 миллионов рублей. Ранее выяснилось, что достанется в наследство последней супруге Грачевского Екатерине Белоцерковской и малышу Филиппу, родившемуся в апреле 2020 года.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Вернувшиеся из-за границы тюменцы получили «ковидные» штрафы на 420 тысяч рублей Вернувшиеся из-за границы тюменцы получили «ковидные» штрафы на 420 тысяч рублей Варламов попросил у жителей Архангельска прощения Варламов попросил у жителей Архангельска прощения Минздрав: женщины обязаны рожать в масках из-за коронавируса Минздрав: женщины обязаны рожать в масках из-за коронавируса
Общество , Екатерина Белоцерковская , Максим Грачевский , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение