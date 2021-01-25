Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.

По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения.

"На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет", — пояснил Мясников.

Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.

"Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег на протяжении (затяжки. — Прим. ред.), что потом может провоцировать рак легкого", — рассказал он.

Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует — это касается трубки и сигар. Медик называет их фактором риска для развития рака полости рта.