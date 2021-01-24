В России создадут новый ПЦР-тест для выявления мутировавшего коронавируса 

Роспотребнадзоре создают новую тест-систему для максимально точного выявления различных мутаций коронавируса и снижения вероятности ложноотрицательного результата, рассказал «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

Он отметил, что разрабатывается набор реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены вируса. Также планируется использовать сразу два фрагмента генома, чтобы уменьшить возможность ложного результата теста. «Если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе, за счет того, что второй фрагмент все же будет успешно определяться, тест-системы останутся эффективными в любой момент времени», — сказал Хафизов.

По его словам, в ЦНИИ не будут раскрывать данные, какие именно гены будут использованы в новом ПЦР-тесте, поскольку это коммерческая тайна. При этом технология не должна привести к заметному удорожанию исследования или скорости получения результата.

Сейчас в России зарегистрировано более 30 различных тестов на выявление SARS-CoV-2, но все они рассчитаны на выявление только одного фрагмента гена.