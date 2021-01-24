Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В России создадут новый ПЦР-тест для выявления мутировавшего коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 24 января 2021
В России создадут новый ПЦР-тест для выявления мутировавшего коронавируса
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Роспотребнадзоре создают новую тест-систему для максимально точного выявления различных мутаций коронавируса и снижения вероятности ложноотрицательного результата, рассказал «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.
Он отметил, что разрабатывается набор реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены вируса. Также планируется использовать сразу два фрагмента генома, чтобы уменьшить возможность ложного результата теста. «Если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе, за счет того, что второй фрагмент все же будет успешно определяться, тест-системы останутся эффективными в любой момент времени», — сказал Хафизов.
По его словам, в ЦНИИ не будут раскрывать данные, какие именно гены будут использованы в новом ПЦР-тесте, поскольку это коммерческая тайна. При этом технология не должна привести к заметному удорожанию исследования или скорости получения результата.
Сейчас в России зарегистрировано более 30 различных тестов на выявление SARS-CoV-2, но все они рассчитаны на выявление только одного фрагмента гена.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников говорил, что тесты на коронавирус могут выдавать ошибочный результат в 40 процентах случаев.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Последние новости
На Большунова написали заявление в полицию из-за стычки с финским соперником На Большунова написали заявление в полицию из-за стычки с финским соперником В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса Курс рубля взлетел Курс рубля взлетел
Комментарии
Общество , Александр Мясников , Роспотребнадзор , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Трампа назвали жалким неудачником
00:20
Трампа назвали жалким неудачником
В мире Политика
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
00:59
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
Происшествия
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение