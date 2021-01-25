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Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
Врач назвал страх одной из причин заражения COVID-19
Фото: © Depositphotos / Julia Stankevych
Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.
Эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, отметил специалист.

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии", — пояснил Салынцев.

По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.
Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.

"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи", — пояснил Игорь Салынцев.

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Общество , Коронавирус , ИА Sputnik
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