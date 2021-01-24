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Задиравшая юбку в метро и обливавшая водой мужчин блогерша устроила пьяное ДТП 

Lenta.ru 40 минут назад
Задиравшая юбку в метро блогерша устроила пьяное ДТП
Фото: паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте»
Блогерша попалась в Санкт-Петербурге на пьяном вождении. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Девушка, известная своими скандальными акциями, ночью 23 января устроила небольшое ДТП в центре города, столкнувшись с другим автомобилем. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование и общаться с инспекторами без адвоката.
Она заявила полицейским, что трезва, а ДТП случилось, потому что она смотрела в телефон. Однако, как утверждает паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», Довгалюк «еле-еле стояла на ногах». Она также начала угрожать инспекторам увольнением, заявив, что она работает в городском заксобрании.
В результате ее автомобиль отправили на спецстоянку. В отношении Довгалюк оформили протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.
В 2017 году Довгалюк, бывшая на тот момент студенткой юридического факультета СПбГУ, прославилась, опубликовав видео, на котором девушка задирает юбку на разных станциях петербургского метрополитена в тот момент, когда из вагонов выходил поток пассажиров. Она объяснила, что таким образом она боролась с апскертингом (заглядывание девушкам под юбки).
На следующий год она устроила акцию против мужской привычки сидеть с раздвинутыми ногами в метро (менспрединг). В ее ходе активистка обливала пассажиров водой с отбеливателем. Позднее стало известно, что акция оказалась фейком. Саму же Довгалюк заподозрили в занятости в сфере эскорт-услуг.
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Общество , Санкт-Петербург
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