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Роспотребнадзор объяснил исчезновение гриппа 

Deita.ru 27 минут назад
В Роспотребнадзоре исчезновение гриппа объяснили COVID-ограничениями
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре объяснили, почему россияне практически перестали болеть сезонным гриппом. По словам представителя ведомства, Михаила Лебедева, этому способствовали как КОВИД-ограничения, так и массовая вакцинация населения, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, почему в этом году россияне практически перестали болеть сезонным гриппом.
По словам специалиста, этому способствовали как КОВИД-ограничения, так и массовая вакцинация от вируса.

«На мой взгляд, этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам, которые действуют во всем мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа», — выразил мнение Михаил Лебедев.

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Лишь за минувший год в России прививку от гриппа сделали свыше 76 миллионов жителей. Ранее об отсутствии гриппа также заявляла и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая отметила, что это беспрецедентный случай в стране. Однако в Роспотребнадзоре продолжают вести наблюдение за ситуацией по гриппу, выводы можно будет сделать не раньше февраля.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , РИА "Дейта"
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