Мосгорздрав сообщил о 19 зараженных коронавирусом участниках митинга 

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Московские медики заявили, что на незаконной акции протеста в центре города находятся 19 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает портал Мосгорздрава

«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сказано в сообщении.

Ранее эти лица уже нарушали карантин и требование обязательной самоизоляции.

Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль над тем, как больные ковидом соблюдают карантин.

До акции в Роспотребнадзоре предупреждали, что массовые собрания граждан могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.