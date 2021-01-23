Мосгорздрав сообщил о 19 зараженных коронавирусом участниках митинга 

Московские медики заявили, что на незаконной акции протеста в центре города находятся 19 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает портал Мосгорздрава.
«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сказано в сообщении.
Ранее эти лица уже нарушали карантин и требование обязательной самоизоляции.
Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль над тем, как больные ковидом соблюдают карантин.
До акции в Роспотребнадзоре предупреждали, что массовые собрания граждан могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве и Петербурге начались столкновения пронавальнинских активистов с силовиками.