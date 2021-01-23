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Москва

Мосгорздрав сообщил о 19 зараженных коронавирусом участниках митинга 

Майк Габриелян 35 минут назад
Мосгорздрав сообщил о 19 зараженных коронавирусом участниках митинга
Фото: РИА Новости
Московские медики заявили, что на незаконной акции протеста в центре города находятся 19 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает портал Мосгорздрава.

«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сказано в сообщении.

Ранее эти лица уже нарушали карантин и требование обязательной самоизоляции.
Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль над тем, как больные ковидом соблюдают карантин.
Участники незаконных акций в Москве и Петербурге развязали драку с ОМОНом
До акции в Роспотребнадзоре предупреждали, что массовые собрания граждан могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве и Петербурге начались столкновения пронавальнинских активистов с силовиками.
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Общество , Роспотребнадзор
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