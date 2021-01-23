МВД: Каждая провокация на незаконных акциях будет расследована 

МВД предупредило граждан, участвующих в незаконных уличных акциях, что ни одна провокация против полиции не останется без последствий.

«Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбуждено после многочисленных обращений родителей российских школьников.

Сейчас в России действуют ограничения из-за COVID-19. Поэтому власти отказали в проведении 23 января 2021 года митинга в поддержку арестованного блогера Навального. Однако неизвестные призвали школьников выйти на улицы в этот день. Подобные провокационные призывы были вброшены в соцсетях.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — заявили в СКР.

Сейчас следователи ищут лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.