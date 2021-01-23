МВД: Каждая провокация на незаконных акциях будет расследована 

«Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — заявили в СКР.