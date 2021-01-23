Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

МВД: Каждая провокация на незаконных акциях будет расследована 

Майк Габриелян 19 минут назад
МВД предупредило граждан, участвующих в незаконных уличных акциях, что ни одна провокация против полиции не останется без последствий.

«Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Между тем, в СКР уже возбудили уголовное дело — по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Дело возбуждено после многочисленных обращений родителей российских школьников.
Сейчас в России действуют ограничения из-за COVID-19. Поэтому власти отказали в проведении 23 января 2021 года митинга в поддержку арестованного блогера Навального. Однако неизвестные призвали школьников выйти на улицы в этот день. Подобные провокационные призывы были вброшены в соцсетях.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — заявили в СКР.

Сейчас следователи ищут лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.
Комментарии 133
Общество , Видео , Ирина Волк , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение