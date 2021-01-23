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Умер экс-главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов 

Газета.Ru 29 минут назад
Скончался экс-главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов
Фото: РИА Новости
Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал флота Феликс Громов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
Он скончался в пятницу, 22 января. Адмиралу было 83 года.
По словам Дерябина, в настоящее время определяется место и дата похорон.
Адмирал флота Громов появился на свет в 1937 году во Владивостоке. Он начал служить в Военно-морском флоте СССР в 1955 году. Какое-то время он работал в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вновь вернулся в ВМФ и стал командиром крейсеров »Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин». В 1996 году получил звание «адмирал флота».
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Общество , Дмитрий Пожарский , РВСН
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