Скончался экс-главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов

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Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал флота Феликс Громов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Он скончался в пятницу, 22 января. Адмиралу было 83 года.

По словам Дерябина, в настоящее время определяется место и дата похорон.