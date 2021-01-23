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Москва

Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
Фото: РИА Новости
Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", — заявил медик.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.
Более заразный штамм COVID из ЮАР обнаружили в Португалии
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.
Другая мутация — штамм 501. V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Борис Джонсон , Вечерняя Москва
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