Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса 

Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", — заявил медик.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США

В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон , новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.

Другая мутация — штамм 501. V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР . Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.