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Жительница Самарской области получила штраф за крики при избиении мужем 

Газета.Ru 33 минуты назад
Женщина получила штраф за крики при избиении мужем
Фото: РИА Новости
В Самарской области местная жительница получила штраф за крики во время того, как ее избивал муж. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в селе Зольном в ночь с 16 по 17 мая 2020 года. Протокол был составлен сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, недовольные нарушением тишины. Сумма штрафа составила 500 рублей.
Россиянка попыталась обжаловать это решение в суде, однако суд не изменил решения. После этого женщина попадала в больницу летом с истощением и гематомами по всему телу.
В отношении мужа россиянки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ближайшее время дело должно быть передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее житель Кузбасса избил свою жену до смерти костылем, а житель Воронежской области нанес серьезные травмы супруге из-за невкусного ужина.
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