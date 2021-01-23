Женщина получила штраф за крики при избиении мужем

Самарской области местная жительница получила штраф за крики во время того, как ее избивал муж. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел в селе Зольном в ночь с 16 по 17 мая 2020 года. Протокол был составлен сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, недовольные нарушением тишины. Сумма штрафа составила 500 рублей.

Россиянка попыталась обжаловать это решение в суде, однако суд не изменил решения. После этого женщина попадала в больницу летом с истощением и гематомами по всему телу.

В отношении мужа россиянки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ближайшее время дело должно быть передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее житель Кузбасса избил свою жену до смерти костылем, а житель Воронежской области нанес серьезные травмы супруге из-за невкусного ужина.