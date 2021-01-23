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Жителям Подмосковья выдадут электронные сертификаты о вакцинации 

Профиль 23 минуты назад
Жителям Подмосковья выдадут электронные сертификаты о вакцинации
Фото: ©mos.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса будут давать его обладателям некоторые преимущества. Он подчеркнул, что они особенно пригодятся в путешествиях.
В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что после второй прививки от COVID-19 жители Московской области получат QR-код. Это и есть сертификат, который могут в дальнейшем интегрировать и в европейскую систему, отметил Воробьев.

«Если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно, не нужно с собой будет брать кипу бумаг, каких-то доказательств, есть QR-код», — сказал губернатор Подмосковья.

Напомним, Московская область занимает третье место по количеству новых случаев заражения коронавирусом, которые выявляют в России ежедневно. В частности, за последние сутки в Подмосковье зарегистрировали 1092 человек с COVID-19.
На втором месте Санкт-Петербург, где коронавирус подтвердили у 3112 человек. Наибольшее число заражений за сутки, как и прежде, отмечено в Москве. Там выявили 3458 новых случаев COVID-19.
Общий прирост количества заболевших коронавирусом за последний день составил 21887. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 3655839 человек с ковидом.
Ранее «Профиль» сообщал, что главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самое удачное время для прививки от коронавируса. Она отметила, что эпидемиологический процесс в России идет на спад, при этом жителям страны все равно необходимо вакцинироваться.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Андрей Воробьев , Роспотребнадзор , Московская область , Санкт-Петербург
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