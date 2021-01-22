Россиянин рассказал о платных подарках на «Поле чудес» 

Участник шоу «Поле чудес» Степан Корольков в своем блоге рассказал, как проходят съемки ставшей легендарной программы. По его словам, подарки Якубовичу готовят продюсеры, а участникам за презенты от спонсоров приходится доплачивать.

Корольков отметил, что ездил на «Поле чудес» в 2016 году. Всех иногородних участников разместили в гостинице в Останкино, дав возможность бесплатного проживания на два дня. По словам молодого человека, за пару суток снимаются выпуски шоу на месяц вперед. Перед съемками — обязательный инструктаж и общение с продюсерами. Королькову, например, запретили петь лирическую песню собственного сочинения о России, поскольку «формат программы — развлекательный». Пришлось выбрать другую песню и укоротить её, чтобы войти в предложенные 1,5 минуты, посетовал он. Редакторы также поинтересовались у парня, что он будет дарить Якубовичу. Он ответил, что презентует диск со своими песнями. Ему напомнили, что он из Сибири, поэтому должен подарить грибы и шишки.

«Мне сказали, что всё дадут, и вообще могут предложить любой подарок в разумных пределах», — отметил Корольков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Настоящие подарки» всё же есть. Зачастую это красивые торты и поделки с символикой «Поле чудес». Презенты для участников от спонсоров оказались «платными».

«За мультиварку, которую дарили всем, мне потом пришлось заплатить ещё 400 рублей налога», — подчеркнул молодой человек.