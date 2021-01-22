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В Петербурге запись на вакцинацию откроют на портале госуслуг с февраля 

Парламентская газета 3 часа назад
Петербуржцы смогут записаться на вакцинацию на портале госуслуг с февраля
Фото: Парламентская газета
Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции через специальную форму на портале государственных услуг в Санкт-Петербурге будет доступна с 1 февраля. Об этом 22 января сообщается на сайте городской администрации.

«С 1 февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через портал государственных услуг в Санкт‑Петербурге (gu.spb.ru). Для этого на сайте будет создана специальная форма», — говорится в сообщении.

Также с 1 февраля в Петербурге планируется проводить запись на вакцинацию через Единую информационно-справочную службу «122». При помощи службы горожане смогут не только записаться на прививку от коронавируса, но и получить консультации по вопросам, связанным с вакцинацией.
Сейчас записаться на вакцинацию в Северной столице можно на портале «Здоровье петербуржца» и в регистратурах поликлиник города.
По данным на 22 января в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов, до конца месяца начнут работу еще 30 пунктов.
Всего в городе привито 30 159 человек, из них полностью — 5 367.
В российских регионах в понедельник началась массовая вакцинация от коронавируса, записаться на которую можно и на портале госуслуг. Сервис пока работает в тестовом режиме. В форме записи данные пользователя будут заполняться автоматически, если пользователь ранее их уже указывал на портале.
В министерстве пообещали, что с 31 января на «Госуслугах» станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку, которая сделает проще выбор медорганизации для прививки и запись на второй этап вакцинации.
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Общество , Санкт-Петербург
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