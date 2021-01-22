Хилькевич затравили после признания в пережитом харрасменте

Актриса Анна Хилькевич подверглась травле в Сети. Волны осуждения настигли девушку после того, как она призналась, что много лет назад стала жертвой сексуального домогательства.

Ранее Хилькевич сообщила, что травмирующий опыт был получен ей в 15 лет. Тогда она была молодой актрисой и не общалась с людьми из индустрии. Анна в один из дней, мечтая попасть в кино, пришла на «Мосфильм». Там ей удалось поговорить с режиссёром, который сказал, что напишет СМС с адресом и временем, на которое будет назначена встреча. В итоге она явилась на квартиру, где её ждали двое взрослых мужчин. Один из них стал домогаться Хилькевич, в итоге она убежала. Имена действующих лиц Анна решила оставить в тайне.

После этого поста актрисе стали приходить гневные сообщения. В большей степени — от мужчин. Артистку обвинили в непрофессионализме. А Хилькевич, в свою очередь, усмотрела в реакции пользователей «нетолерантность» и «расизм». Большинство девушек, напротив, поддержали Анну.

Ну, а есть ещё и третья сторона, которая приняла мою историю за выдумку для набора рейтинга. Не знаю, к счастью это или к сожалению, но я никогда не выдумываю ничего. Я никогда не делаю ничего специально, — написала актриса в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Хилькевич, задумавшая в прошлом году сменить имя дочери Маше, объяснила, почему до сих пор этого не сделала. Двухлетняя девочка сама себя называет Аней, мать решила переименовать её в Анну-Марию.